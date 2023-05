THiNK, al via la 3° edizione del Festival dedicato alla cultura digitale

A Figline Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, dal 12 al 14 maggio prende il via la 3° edizione di ThiNK, il festival dedicato alla cultura digitale.

La manifestazione prevede una serie di eventi disseminati in città con il fulcro presso il Palazzo Pretorio dove sarà possibile sperimentare la Think Invasion, una simulazione VR creata per la manifestazione. Tra le attività disponibili vi è la possibilità di dipingere una versione virtuale della Gioconda e sperimentare alcune postazioni dedicate al retrogaming.

L’iniziativa di Figline Incisa Valdarno toccherà molti temi riportati nel programma disponibile sul sito della manifestazione: lo scopo è di sensibilizzare la popolazione riducendo il digital divide dovuto alla mancanza di informazione e consapevolezza nell’uso delle tecnologie informatiche e dei servizi digitali soprattutto da parte dei cittadini più anziani. Maggiori informazioni sul sito della manifestazione https://www.thinkfestival.it/

Fonte: Figline Incisa Valdarno