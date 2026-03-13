Tasse automobilistiche, Cassazione: il termine triennale è di decadenza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25730 del 20 settembre 2025, ha chiarito che il termine triennale previsto per il recupero delle tasse di circolazione su veicoli e autoscafi ha natura di decadenza e non di prescrizione.

Secondo la Corte, rileva la data in cui l’ente impositore compie gli atti necessari per notificare l’avviso di pagamento, e non il momento in cui l’atto giunge effettivamente a conoscenza del contribuente.

La decisione conferma così il principio della “scissione degli effetti” della notificazione, già applicato in precedenti sentenze, tra cui la n. 40543 del 2021, definendo con chiarezza i limiti temporali entro cui l’amministrazione può recuperare i tributi automobilistici.