Tasse automobilistiche, Cassazione: il termine triennale è di decadenza

AGEL 13 Marzo 2026, di Redazione

La Corte precisa che per il recupero delle imposte automobilistiche conta la data di avvio della notifica, non quella in cui il contribuente viene a conoscenza dell’atto

Articoli correlati
AGEL

Prima casa e accorpamento di immobili: il beneficio fiscale resta se l’unione avviene entro i termini di controllo

AGEL

Cittadinanza, la Consulta respinge i dubbi sul decreto del 2025

AGEL

Responsabilità erariale: rilevano i provvedimenti ufficiali, non le intenzioni personali

AGEL

Danno d’immagine della PA: la Corte dei Conti conferma il risarcimento solo per il fatto penalmente accertato

AGEL

Corte dei conti: ricorso previdenziale inammissibile senza istanza amministrativa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25730 del 20 settembre 2025, ha chiarito che il termine triennale previsto per il recupero delle tasse di circolazione su veicoli e autoscafi ha natura di decadenza e non di prescrizione.

Secondo la Corte, rileva la data in cui l’ente impositore compie gli atti necessari per notificare l’avviso di pagamento, e non il momento in cui l’atto giunge effettivamente a conoscenza del contribuente.

La decisione conferma così il principio della “scissione degli effetti” della notificazione, già applicato in precedenti sentenze, tra cui la n. 40543 del 2021, definendo con chiarezza i limiti temporali entro cui l’amministrazione può recuperare i tributi automobilistici.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica