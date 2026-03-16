TARI, il Comune può usare presunzioni se il contribuente non collabora

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21879 del 29 luglio 2025, ha chiarito le regole per l’accertamento della TARI, la tassa sui rifiuti urbani. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente, i Comuni possono ricorrere a presunzioni, sia legali sia semplici, per determinare l’imponibile e le superfici soggette a tassazione. Spetta quindi al cittadino l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando eventuali errori nella rilevazione.

La decisione conferma quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 28 ottobre 2021, che aveva rigettato il ricorso di un contribuente contro il Comune. La Corte richiama norme di riferimento come la Legge 147/2013 e articoli del Codice Civile relativi alle presunzioni e alla prova contraria, consolidando un orientamento già tracciato da precedenti sentenze.