TARI, il Comune può usare presunzioni se il contribuente non collabora

TARI, il Comune può usare presunzioni se il contribuente non collaboraAGEL 16 Marzo 2026, di Redazione
La Corte di Cassazione conferma che in caso di mancata collaborazione, il contribuente deve dimostrare l’errore nella determinazione della tassa sui rifiuti.
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