Tar Campania: meccanismi di adeguamento e revisione prezzi negli appalti tra giurisdizione ordinaria e amministrativa

AGEL 26 Marzo 2026, di Redazione

La sezione II del Tar di Salerno chiarisce quando le controversie sui prezzi negli appalti pubblici spettano al giudice ordinario e quando al giudice amministrativo

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Il diritto alla riserva nei concorsi pubblici spetta al giudice ordinario

Il Tar Campania, sezione II, con la sentenza n. 479 del 9 marzo 2026, ha fatto chiarezza sui diversi regimi giurisdizionali applicabili ai meccanismi di adeguamento e revisione dei prezzi nei contratti pubblici.

Secondo i giudici, l’adeguamento automatico dei prezzi previsto dall’art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 non conferisce all’amministrazione alcun potere di valutazione pubblicistica. Pertanto, le controversie sul riconoscimento del diritto o sull’entità dell’importo spettano al giudice ordinario, trattandosi di obbligazioni contrattuali riconosciute al privato come diritto soggettivo.

Diversamente, la revisione dei prezzi disciplinata dalla lettera a) dell’art. 29 del d.l. n. 4/2022, rinviando all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale sulla forma delle clausole. In questo caso, il privato ha un interesse legittimo al corretto esercizio del potere, e la tutela compete al giudice amministrativo.

Infine, la norma imperativa sull’adeguamento dei prezzi, finalizzata a salvaguardare l’equilibrio economico dei contratti pubblici in caso di rincari eccezionali, si applica anche in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali. Se la stazione appaltante non inserisce la clausola di revisione nei bandi nei termini previsti, opera automaticamente il meccanismo di eterointegrazione previsto dall’art. 1339 c.c., senza necessità di impugnazione preventiva.

Questa decisione segna un riferimento importante per distinguere tra obbligazioni soggettive e interessi legittimi nei contratti pubblici, definendo con chiarezza la competenza dei diversi giudici in materia di prezzi negli appalti.

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