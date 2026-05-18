Sull’accesso civico generalizzato “massivo”: il Consiglio di Stato ne chiarisce i limiti

Il giudizio instaurato contro il diniego o il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di accesso ha come unico oggetto l’accertamento della sussistenza del diritto di accesso, senza che rilevi la correttezza o meno delle motivazioni addotte dall’ente pubblico. A ribadirlo è il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 23 aprile 2026, n. 3159.

Nel perimetro dell’accesso civico generalizzato, previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiunque può accedere a dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Lo strumento è finalizzato a garantire il controllo diffuso sull’attività amministrativa e non può essere utilizzato per perseguire interessi esclusivamente privati.

La sentenza, tuttavia, conferma anche un limite significativo: è legittimo il rigetto delle istanze che presentano carattere massivo. In particolare, quando le richieste sono numerose, concentrate in un breve arco temporale, riconducibili a un unico centro di interesse e tali da risultare sproporzionate rispetto alle esigenze di buon andamento e organizzazione dell’amministrazione, l’ente può respingerle.

Il Consiglio di Stato si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale già consolidato, che bilancia l’ampiezza dell’accesso civico con la necessità di evitare un uso distorsivo dello strumento tale da compromettere l’efficienza dell’azione amministrativa.