Successione di incarichi e danno erariale: nuova prescrizione per gli illeciti permanenti

La Corte dei conti, Sezione III, con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 2026, ha stabilito che in caso di illecito permanente la successione di soggetti nell’incarico determina la cessazione della condotta del predecessore e l’inizio di un nuovo termine di prescrizione per il risarcimento.

Secondo la giurisprudenza consolidata, il danno permanente non va valutato solo in base alla persistenza dei suoi effetti, ma in relazione al comportamento illecito dell’agente che lo ha generato. Quando un soggetto cessa l’incarico, la sua responsabilità si estingue, poiché perde il potere di porre fine alla situazione dannosa. Il subentro di un nuovo responsabile, seppur eventualmente impegnato in analoga condotta, genera un nuovo illecito permanente autonomo.

Nel caso in esame, la successione dei dirigenti del Settore Patrimonio del Comune di Chieti ha interrotto il nesso di imputabilità del danno tra gli ex incaricati e la permanenza dell’illecito, dando così luogo alla decorrenza di un nuovo termine prescrizionale. La decisione conferma la parziale prescrizione della pretesa erariale avanzata dalla Procura regionale, in linea con precedenti sentenze della Cassazione e della Corte dei conti.