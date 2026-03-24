Successione di incarichi e danno erariale: nuova prescrizione per gli illeciti permanenti

Successione di incarichi e danno erariale: nuova prescrizione per gli illeciti permanentiAGEL 24 Marzo 2026, di Redazione
La Corte dei conti chiarisce che il cambio di soggetti in un incarico interrompe la continuità dell’illecito, facendo partire un nuovo termine per il risarcimento
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