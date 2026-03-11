Subconcessione di aree demaniali: ICI e IMU a carico del subconcessionario

In caso di subconcessione di aree demaniali, il soggetto tenuto al pagamento di ICI e IMU è il subconcessionario. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26174 del 25 settembre 2025, accogliendo il ricorso e disponendo la cassazione con rinvio della decisione della Commissione tributaria regionale di Catanzaro del 10 luglio 2019.

La Suprema Corte ha chiarito che, nel momento in cui un’area demaniale viene data in subconcessione, il subconcessionario subentra nella posizione del concessionario per quanto riguarda l’utilizzo del bene. Di conseguenza, per tutta la durata del rapporto di subconcessione, è proprio il subconcessionario a essere considerato soggetto passivo dell’imposta municipale, sia con riferimento all’ICI sia all’IMU.

Il principio si fonda sulla normativa che disciplina l’uso dei beni demaniali e sull’assetto dei tributi locali, secondo cui l’imposta grava su chi esercita il diritto di utilizzo del bene. In questo caso, tale posizione è assunta dal subconcessionario, che di fatto utilizza l’area e ne trae i relativi benefici.

La Cassazione ha quindi riaffermato un orientamento già espresso in precedenti decisioni, sottolineando che la responsabilità fiscale segue l’effettiva titolarità del rapporto di utilizzo del bene demaniale. Per questo motivo, l’obbligo di versamento dell’imposta ricade integralmente sul subconcessionario per l’intero periodo della subconcessione.