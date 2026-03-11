Strade vicinali, chiarito il ruolo di comuni e consorzi sui contributi

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 25806 del 22 settembre 2025, ha chiarito le competenze relative ai contributi dovuti ai consorzi obbligatori per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.

Secondo la pronuncia, l’approvazione del piano di ripartizione delle spese resta una competenza del consiglio comunale. Il consorzio, invece, conserva il potere di determinare i contributi dovuti dai proprietari delle strade vicinali e di predisporre i ruoli di pagamento basati sul piano comunale. La riscossione vera e propria dei contributi è affidata ai soggetti autorizzati dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

La sentenza chiarisce così la distinzione tra funzioni di programmazione, imposizione e riscossione, definendo in modo preciso la catena di responsabilità tra enti locali e consorzi. Si conferma un orientamento consolidato, già espresso dalle Sezioni Unite nella massima n. 10403 del 2013, secondo cui il contributo non può essere confuso con un’imposta comunale, ma resta legato alla gestione dei consorzi e alla manutenzione delle strade vicinali.