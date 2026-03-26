Strade pubbliche e responsabilità: la Cassazione ribadisce il criterio funzionale

La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 1426 depositata il 14 gennaio 2026, ha ribadito un principio rilevante in materia di responsabilità per sinistri stradali: ai fini dell’individuazione della posizione di garanzia, prevale il criterio funzionale su quello dominicale.

La pronuncia trae origine da un caso di lesioni subite da un ciclista lungo una strada di bonifica destinata a uso pubblico e non adeguatamente manutenuta. In tale contesto, la Corte ha confermato la responsabilità del sindaco del Comune, titolare della delega ai lavori pubblici, ritenendo che la gestione e il controllo della sicurezza della strada rientrassero nelle sue competenze operative.

Secondo i giudici, infatti, per stabilire chi sia tenuto agli obblighi di manutenzione e prevenzione del rischio non è decisivo il mero titolo di proprietà della strada, bensì il ruolo concretamente esercitato nella gestione della stessa. Il criterio funzionale, dunque, si fonda sull’effettivo potere-dovere di intervento e vigilanza.

Nel caso specifico, la strada è stata qualificata come assimilabile alle strade comunali, rientrando nella categoria delle strade vicinali a uso pubblico. Tale inquadramento ha consentito di ricondurre la responsabilità in capo all’ente locale e, in particolare, al soggetto investito delle competenze gestionali.

La decisione si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità, rafforzando il principio secondo cui la sicurezza della circolazione impone obblighi concreti a chi esercita funzioni di gestione, a prescindere dalla titolarità formale del bene.