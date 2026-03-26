Strade pubbliche e responsabilità: la Cassazione ribadisce il criterio funzionale

Strade pubbliche e responsabilità: la Cassazione ribadisce il criterio funzionaleAGEL 26 Marzo 2026, di Redazione
Con la sentenza n. 1426/2026, la Quarta Sezione chiarisce che la posizione di garanzia nella gestione delle strade si fonda sulle funzioni esercitate, confermando la responsabilità di un sindaco per omessa manutenzione
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