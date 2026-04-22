Stabilimenti balneari su aree private: nessuna concessione demaniale se c’è idonea autorizzazione

Stabilimenti balneari su aree private: nessuna concessione demaniale se c’è idonea autorizzazioneAGEL 22 Aprile 2026, di Redazione
Con la sentenza n. 03094/2026 (Consiglio di Stato, Sez. VII, reg. ric. 4919/2025, pubblicata il 21 aprile 2026) i giudici chiariscono che l’attività di stabilimento balneare su area privata è legittima senza concessione demaniale, purché sussistano autorizzazioni amministrative e condizioni di sicurezza verificate dall’autorità competente.
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