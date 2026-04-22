Gare pubbliche: vincolanti le dotazioni tecniche offerte, non modificabili dopo l’aggiudicazione

Con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 03114/2026 (R.G. 07134/2025), pubblicata il 21 aprile 2026, i giudici amministrativi hanno riaffermato un principio centrale nelle procedure di evidenza pubblica: le dotazioni tecniche e organizzative indicate in sede di offerta, quando incidono sulla valutazione qualitativa e sull’attribuzione del punteggio, devono essere effettivamente disponibili e conformi ai requisiti di gara già al momento della presentazione dell’offerta.

Secondo il Collegio, l’impegno dichiarativo dell’operatore economico non può essere considerato una mera promessa rimodulabile nella fase esecutiva, ma assume carattere vincolante, soprattutto quando riguarda elementi essenziali dell’offerta tecnica, come sedi operative o centri di produzione.

Ne deriva che non è consentita la successiva sostituzione o individuazione di strutture diverse rispetto a quelle valutate dalla stazione appaltante, qualora tali elementi abbiano inciso sull’esito della gara. In tal caso, verrebbe infatti alterata la par condicio tra i concorrenti e compromessa la funzione comparativa della procedura.

La sentenza ribadisce inoltre che, quando la lex specialis richiede la disponibilità esclusiva di determinati mezzi o strutture, tale requisito deve essere inteso in senso sostanziale e verificabile già in fase di gara, non potendo essere soddisfatto mediante assetti organizzativi successivi o non pienamente nella disponibilità giuridica dell’operatore.

Infine, il Consiglio di Stato sottolinea che anche le autorizzazioni amministrative e sanitarie devono essere coerenti con il soggetto concorrente e con l’effettiva struttura indicata in offerta, non potendo risultare intestate a soggetti terzi rispetto all’aggiudicatario.

Il principio affermato consolida dunque l’orientamento volto a garantire la serietà e la stabilità dell’offerta tecnica nelle procedure di appalto pubblico.