Sportello Digitale Unico, al via il primo Projectathon previsto dal sistema OOTS

Si apre oggi a Bruxelles il primo “Projectathon” previsto dal piano di sviluppo del sistema OOTS (once Only Technical System – sistema tecnico ‘una tantum’).

Il sistema OOTS favorisce il principio “una tantum” o “once only“, secondo il quale i cittadini e le imprese forniranno soltanto una volta i propri dati alle autorità pubbliche e queste ultime potranno dialogare, scambiandosi, su richiesta dell’utente, dati e documenti ufficiali.

Il primo Projectathon, che si chiude venerdì 21 aprile, è un evento in cui la connessione di diversi sistemi consente di eseguire una maratona di interoperabilità ‘peer-to-peer’ e test di conformità in un ambiente strutturato per diversi giorni. I test sono supervisionati e verificati da esperti neutrali che fungono da supervisori.

La Commissione ha organizzato tre Projectathon nel 2023: oltre a quello di aprile, altri due sono previsti a giugno e ottobre, in vista della scadenza del 12 dicembre 2023 – prevista dal Regolamento 1724/2018 – per il lancio del sistema OOTS.

L’Italia, che partecipa sempre attivamente ai lavori per lo sviluppo dello Sportello Digitale Unico, garantirà anche questa volta la propria presenza con una nutrita delegazione di tecnici e sviluppatori di AgID e di suoi fornitori.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Europee