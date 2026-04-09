Spese fuori bilancio nei Comuni: per la Cassazione basta anche il mancato dissenso del funzionario per far sorgere la responsabilità

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27046 dell’8 ottobre 2025, interviene sul tema delle spese fuori bilancio degli enti locali, fornendo un’interpretazione ampia del concetto di “consentire” la prestazione da parte del funzionario pubblico.

Il caso trae origine da una controversia relativa al pagamento di compensi professionali per attività svolte su incarico della Giunta comunale. In primo grado la domanda era stata rigettata nei confronti del dirigente comunale, nonostante l’incarico fosse stato conferito in assenza di un’adeguata copertura finanziaria e con indicazioni operative rivolte ai professionisti.

La Suprema Corte ha però ribaltato l’impostazione, chiarendo che, in materia di spese fuori bilancio, la responsabilità del funzionario non richiede necessariamente un ruolo attivo o un intervento determinante. Ai fini dell’insorgenza del rapporto obbligatorio, è sufficiente che il funzionario non manifesti il proprio dissenso e, di fatto, consenta lo svolgimento della prestazione come se fosse coperta da una valida obbligazione dell’ente.

Richiamando la normativa di riferimento (art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, poi trasfuso nell’art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995), la Cassazione ha quindi precisato che la nozione di “consentire” non implica un ruolo attivo, ma può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo.

In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la decisione della Corte d’Appello di Firenze, rinviando nuovamente la causa per un nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato.