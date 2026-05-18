Sottotetti, il cambio d’uso a residenziale richiede il permesso di costruire

AGEL 18 Maggio 2026, di Redazione

Il Tar Piemonte chiarisce che la trasformazione da deposito ad abitazione costituisce un mutamento urbanisticamente rilevante e necessita del titolo edilizio previsto dall’art. 10 del Testo unico dell’edilizia

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La modifica della destinazione d’uso di un sottotetto da locale di deposito o analogo a spazio abitativo non può essere realizzata mediante procedure semplificate, ma richiede il rilascio del permesso di costruire. Lo ha ribadito la TAR Piemonte con la sentenza n. 921 del 21 aprile 2026.

Secondo i giudici amministrativi, l’intervento configura un passaggio tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico-edilizio e, proprio per questo, rientra tra le trasformazioni soggette al titolo abilitativo più oneroso previsto dall’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 380/2001.

La decisione ribadisce un orientamento volto a tutelare la corretta pianificazione del territorio, evidenziando come il cambio di destinazione d’uso incida in modo sostanziale sul carico urbanistico dell’immobile e non possa essere considerato un semplice intervento interno o manutentivo.

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