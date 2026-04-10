Soppalchi senza aumento del carico urbanistico: niente permesso di costruire

AGEL 10 Aprile 2026, di Redazione

Il Consiglio di Stato chiarisce che la realizzazione di un soppalco non comportante incremento del carico urbanistico rientra tra gli interventi edilizi eseguibili senza permesso di costruire

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La realizzazione di un soppalco all’interno di un immobile non richiede il rilascio del permesso di costruire quando l’intervento non determina un aumento del carico urbanistico. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 13 marzo 2026, n. 2088.

Il caso si inserisce nel più ampio quadro della disciplina edilizia, in cui la necessità del titolo abilitativo dipende dall’impatto concreto dell’opera sul territorio e sulla destinazione urbanistica dell’immobile. Secondo i giudici amministrativi, un soppalco che non comporta nuova superficie utile rilevante né modifica sostanziale dei volumi o delle destinazioni d’uso non integra una trasformazione tale da richiedere il permesso di costruire.

La decisione conferma quindi un orientamento volto a distinguere gli interventi edilizi effettivamente incidenti sull’assetto urbanistico da quelli interni e di minore impatto, per i quali possono essere sufficienti titoli edilizi semplificati o, in alcuni casi, la mera attività edilizia libera, purché nel rispetto delle normative vigenti.

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