Soppalchi senza aumento del carico urbanistico: niente permesso di costruire

Soppalchi senza aumento del carico urbanistico: niente permesso di costruireAGEL 10 Aprile 2026, di Redazione
Il Consiglio di Stato chiarisce che la realizzazione di un soppalco non comportante incremento del carico urbanistico rientra tra gli interventi edilizi eseguibili senza permesso di costruire
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