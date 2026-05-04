Soccorso stradale, la Consulta: legittimo il regime di autorizzazione preventiva

Soccorso stradale, la Consulta: legittimo il regime di autorizzazione preventivaAGEL 4 Maggio 2026, di Redazione
La Corte costituzionale conferma la validità della norma del Codice della strada che subordina l’attività di rimozione dei veicoli al via libera dell’ente proprietario, escludendo violazioni dei principi di libertà personale e di iniziativa economica.
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