Soccorso stradale, la Consulta: legittimo il regime di autorizzazione preventiva

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 depositata oggi, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 175, comma 12, del Codice della strada, che prevede la necessità di una preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada per svolgere attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli, sanzionando chi opera in assenza di tale titolo.

La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli articoli 3, 13, 41 e 97 della Costituzione. In particolare, era stata ipotizzata una violazione della libertà personale e della libertà di iniziativa economica, oltre che dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La Corte ha ritenuto inammissibile il profilo relativo all’articolo 13 della Costituzione, chiarendo che la libertà personale risulta limitata solo in presenza di coercizioni fisiche o di misure tali da determinare una vera e propria degradazione giuridica della persona, ipotesi non ravvisabile nel caso della disciplina contestata.

Sono state invece giudicate infondate le censure relative agli articoli 3, 41 e 97. Secondo la Consulta, il potere dell’ente proprietario della strada non è esercitato in modo arbitrario, ma sulla base di criteri normativi specifici, tra cui la verifica delle caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi impiegati.

La limitazione all’attività economica è stata inoltre ritenuta giustificata da finalità di utilità sociale, in quanto collegata alla sicurezza stradale e alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada. In questo senso, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sicurezza costituisce un limite legittimo all’iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione.