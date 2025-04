SIOPE+, online la nuova versione dello standard OPI

L’Agenzia per l’Italia Digitale, con una nota pubblicata sul proprio sito, ha annunciato di aver emanato, con Determinazione n. 51 del 1° aprile 2025, la versione 1.8 dello standard OPI, previsto nell’ambito del sistema SIOPE+, che sarà operativa in esercizio dal 9 ottobre 2025, con possibilità di testare i flussi in ambiente di collaudo già dal 7 luglio 2025.

L’aggiornamento, si legge nel comunicato, si è reso necessario per adeguare le regole tecniche al regolamento (UE) 2024/886, che introduce l’obbligo per tutti i prestatori di servizi di pagamento di rendere disponibile i bonifici istantanei, entro il 9 ottobre 2025.

La nuova versione dello standard consente, infatti, anche alle pubbliche amministrazioni aderenti a SIOPE+ di utilizzare questa modalità di pagamento, rafforzando l’efficienza e la tempestività delle transazioni nella gestione di incassi e pagamenti da parte delle PA.

Per favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le pubbliche amministrazioni ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard OPI emanato da AgID.

Questa standardizzazione permette da un lato di migliorare l’efficienza delle diverse PA, consentendo processi più semplici e digitali, dall’altro, eliminando le personalizzazioni del colloquio fra banche e PA, un monitoraggio in tempo reale delle spese e delle entrate.

Fonte: AgID