Silenzio dell’ente impositore non vale come assenso: chiarimento della Cassazione

AGEL 11 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte stabilisce che la mancata risposta a una richiesta di esenzione o riduzione fiscale costituisce rigetto tacito, senza obbligo di motivazione autonoma

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 26169 del 25 settembre 2025, ha chiarito il regime del cosiddetto “rigetto tacito” nelle richieste di esenzione o riduzione d’imposta. I giudici hanno stabilito che l’inerzia dell’ente impositore non può essere interpretata come silenzio-assenso.

In assenza di una normativa specifica, la mancata risposta integra un rigetto tacito dell’istanza. L’atto impositivo conseguente non richiede una motivazione autonoma rispetto a quella già posta a fondamento del tributo e dei relativi accessori. La decisione conferma quindi l’interpretazione restrittiva del silenzio-assenso, ribadendo i limiti della normativa tributaria in materia di procedimenti per richieste di agevolazioni fiscali.

Riferimenti normativi citati: Legge 241/2000, art. 20; Decreto Legislativo 546/1992, art. 62.

