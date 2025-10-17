Servizio civile universale: aperto il bando per l’accompagnamento di grandi invalidi e ciechi

il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato un Avviso rivolto agli enti per la presentazione di progetti volti all’accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili. L’obiettivo è selezionare circa 1.000 operatori volontari da impiegare in queste attività specifiche, in ottemperanza alle leggi n. 288/2002 e n. 289/2002.

Termini e modalità per gli enti

Gli enti iscritti all’albo di Servizio Civile Universale hanno tempo fino alle ore 14:00 del 23 dicembre 2025 per presentare le proposte.

La redazione dei progetti deve avvenire secondo le disposizioni dettagliate nella Circolare del 20 aprile 2023. Essa prevede:

Preparazione: inserimento di dati e informazioni nel sistema informativo Helios e compilazione di un’apposita scheda.

inserimento di dati e informazioni nel sistema informativo e compilazione di un’apposita scheda. Presentazione formale: l’invio deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata ( PEC ) all’indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it, con l’acronimo PROG#SCU nell’oggetto, a pena di irricevibilità.

l’invio deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata ( ) all’indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it, con l’acronimo nell’oggetto, a pena di irricevibilità. Documentazione richiesta: l’invio via PEC deve includere l’istanza di presentazione firmata digitalmente, il documento “Riepilogo” generato da Helios e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) che attesti la veridicità dei dati e l’assenza di oneri economici o compensi aggiuntivi per gli operatori volontari.

Documentazione comprovante le condizioni

Per quanto riguarda i beneficiari, la documentazione attestante le condizioni di grande invalido o cieco civile deve essere caricata nel sistema Helios sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i modelli (Allegato A per i grandi invalidi e Allegato B per i ciechi civili) specificati nella Circolare.

Valutazione e Responsabile del Procedimento

La valutazione dei progetti sarà effettuata dal Dipartimento seguendo i criteri stabiliti dalla Circolare. Se il numero complessivo di volontari richiesti non supererà la quota percentuale prevista, tutti i progetti ritenuti ammissibili e finanziabili saranno approvati senza necessità di attribuzione di punteggio.

Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Silvia Losco (dirigente del Servizio per la programmazione degli interventi e la gestione dell’Albo), contattabile via mail all’indirizzo scu@serviziocivile.it.

Il Capo Dipartimento, Giuseppe Pierro, ha firmato l’Avviso a Roma il 15 ottobre 2025.

Fonte: Dipartimento per le politiche giovanili