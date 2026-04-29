Scuola, dal MIM bandi per 331 milioni: formazione del personale e nuovi dispositivi digitali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi due nuovi avvisi per un valore complessivo di 331 milioni di euro, destinati alla formazione del personale scolastico e al potenziamento delle dotazioni digitali delle istituzioni.

Le risorse finanzieranno percorsi formativi rivolti ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), oltre all’acquisto di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso. L’obiettivo è rafforzare la crescita professionale del personale e migliorare gli strumenti a disposizione della didattica.

Le misure si inseriscono nel quadro delle iniziative volute dal ministro Giuseppe Valditara e si affiancano alla Carta del docente per l’anno scolastico 2025/2026, recentemente estesa anche ai supplenti annuali su posti vacanti, ai supplenti fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo dei convitti e degli educandati. La platea complessiva dei beneficiari supera così il milione di docenti, con un incremento di oltre 253.000 unità rispetto alla configurazione originaria.

Le scuole interessate avranno tempo fino al 12 maggio per aderire al bando relativo all’acquisto dei dispositivi digitali e fino al 15 maggio 2026 per la partecipazione ai percorsi formativi.

Fonte: MIM