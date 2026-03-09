Scritta “Thor” sulla scheda? Il voto resta valido

AGEL 9 Marzo 2026, di Redazione

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che scritte o simboli accessori non annullano il voto se la volontà dell’elettore resta chiara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 831 del 2 febbraio 2026, ha ribadito il principio del favor voti: ogni voto deve essere considerato valido quando la volontà dell’elettore è chiara e univoca. La nullità della scheda è possibile solo se segni o scritte costituiscono inequivocabilmente un elemento di riconoscimento del votante.

Nel caso esaminato, il T.A.R. aveva confermato che la scritta “Thor” nello spazio delle preferenze – nome del cane del candidato sindaco – non rappresenta un segno di riconoscimento. La presenza del cane durante la campagna e la sua notorietà tra gli elettori rendono il riferimento comprensibile e innocuo ai fini dell’attribuzione del voto. La decisione sottolinea anche che il ricorrente deve fornire prove concrete, non semplici sospetti, per contestare la validità di una scheda.

In sostanza, un voto con scritte o simboli particolari non viene annullato se il crocesegno sul simbolo della lista è chiaro e la volontà dell’elettore resta evidente.

