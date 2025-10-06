Sanità: 115 ambulatori medici mobili per rafforzare l’assistenza territoriale

Consip ha compiuto un passo significativo nell’ampliamento dei suoi interventi nel settore sanitario, aggiudicando la prima gara per la fornitura di 115 ambulatori medici mobili destinati alle strutture sanitarie pubbliche. Questa iniziativa, che rientra negli indirizzi del Piano industriale 2025-2028, è stata sviluppata in collaborazione con il Ministero della Salute e mira a rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio e a ridurre le disuguaglianze sociali.

Gli ambulatori mobili, disponibili per le amministrazioni a partire dal mese di novembre, sono motorhome completi di attrezzature diagnostiche e saranno utilizzati per diverse tipologie di servizi:

Screening oncologici: in particolare mammografici e ginecologici.

in particolare mammografici e ginecologici. Prestazioni cliniche: come ecografie e analisi.

come ecografie e analisi. Servizi odontoiatrici.

Il contratto, aggiudicato tramite un Accordo quadro con più operatori economici, non include solo la fornitura dei veicoli, ma anche un pacchetto completo di servizi essenziali: la formazione del personale sanitario, l’assistenza tecnica e la manutenzione full risk per 24 mesi.

A garanzia della qualità e dell’adeguatezza tecnologica delle dotazioni, le offerte sono state valutate da una Commissione giudicatrice composta da medici specialisti, radiologi, ecografisti e odontoiatri.

Le strutture sanitarie pubbliche potranno richiedere la fornitura agli operatori economici aggiudicatari scegliendo in base alla graduatoria di merito o, con motivazione, in base ai tempi di consegna.

Aggiudicatari per lotto:

Lotto Tipologia Ambulatorio Mobile Principali Aggiudicatari Lotto 1 Screening Oncologici (piccole/medie dimensioni) Althea Italia S.p.A., RTI Publi Peas S.r.l. – General Medical Merate S.p.A., RTI Polygon S.p.A. Sincronis S.r.l., Fora S.p.A. Lotto 2 Screening Oncologici (medie/grandi dimensioni) Althea Italia S.p.A., RTI Publi Peas S.r.l. – General Medical Merate S.p.A., Gnodi Service S.r.l. Lotto 3 Scopi Clinici (Ecografie/Analisi) Tecnolife S.r.l. Lotto 4 Odontoiatrici Tecnolife S.r.l., ODONE E SLOA SRL, Olmedo Special Veichles S.p.A.

