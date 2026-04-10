Rifiuti, il Consiglio di Stato: trattamento e recupero fuori dalla privativa comunale

AGEL 10 Aprile 2026, di Redazione

Per i giudici amministrativi le attività di trattamento e recupero dei rifiuti non rientrano nella gestione esclusiva dei Comuni, ma operano in regime di libera concorrenza.

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Il trattamento e il recupero dei rifiuti non possono essere considerati attività soggette a privativa comunale. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 11 marzo 2026, n. 1976, stabilendo che tali attività non rientrano tra i servizi pubblici riservati agli enti locali.

Secondo i giudici amministrativi, il settore non è sottratto alle regole del mercato e deve quindi essere ricondotto nell’alveo della libera concorrenza. Ne deriva che gli operatori economici possono svolgere tali attività senza che i Comuni possano rivendicarne l’esclusiva gestione.

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