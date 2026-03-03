Rifiuti, Cassazione: il gestore deve conoscere la composizione prima dello smaltimento

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41415 del 21 novembre 2025, ha stabilito principi chiave sulla gestione dei rifiuti. Il caso riguarda un gestore di impianto chiamato a rispondere per illecita gestione dei rifiuti quando la loro composizione non è immediatamente nota.

Secondo la Corte, il gestore ha l’obbligo di acquisire informazioni adeguate sulla natura dei rifiuti, attraverso determinazioni della composizione, ricerche di eventuali sostanze pericolose e campionamenti e analisi necessari. Non sono ammesse valutazioni arbitrarie: bisogna sempre verificare che i rifiuti conferiti siano compatibili con le autorizzazioni dell’impianto, in linea con il principio della responsabilità condivisa lungo l’intera filiera della gestione dei rifiuti.

La decisione richiama articoli del Codice Penale e del Decreto Legislativo n. 152/2006, nonché precedenti della Cassazione, consolidando l’orientamento secondo cui la sicurezza e la legalità nella gestione dei rifiuti coinvolgono direttamente i gestori degli impianti di destinazione.