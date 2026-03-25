Ricorsi al Presidente della Repubblica esclusi per procedure PNRR

AGEL 25 Marzo 2026, di Redazione

Il Consiglio di Stato chiarisce che le procedure finanziate con fondi PNRR seguono un rito speciale accelerato, rendendo inammissibile il ricorso straordinario

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Il Consiglio di Stato, con parere n. 355 del 3 marzo 2026, ha stabilito che non è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per le procedure amministrative finanziate dal PNRR. La pronuncia riguarda il ricorso della regione Umbria contro il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 124 del 30 giugno 2025, relativo all’aggiornamento dei criteri per la definizione e distribuzione del contingente di dirigenti scolastici e funzionari di elevata qualificazione per l’anno scolastico 2026/27.

Secondo il Consiglio di Stato, queste procedure rientrano nello speciale rito accelerato previsto dall’art. 12-bis del decreto-legge n. 68/2022, applicabile a qualsiasi intervento finanziato in tutto o in parte con risorse PNRR, e non solo alle opere materiali. Di conseguenza, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è escluso, confermando orientamenti precedenti della giustizia amministrativa.

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