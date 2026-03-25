Ricorsi al Presidente della Repubblica esclusi per procedure PNRR

Ricorsi al Presidente della Repubblica esclusi per procedure PNRRAGEL 25 Marzo 2026, di Redazione
Il Consiglio di Stato chiarisce che le procedure finanziate con fondi PNRR seguono un rito speciale accelerato, rendendo inammissibile il ricorso straordinario
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare