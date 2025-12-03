Riallocate le risorse del Fondo IPCEI per idrogeno, digitale e microelettronica

Un decreto del Mimit ridetermina la distribuzione dei fondi destinati ai grandi progetti europei, aggiornando coperture finanziarie e concessioni già adottate

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un comunicato relativo al decreto del 10 novembre 2025 con cui viene rideterminata la ripartizione delle risorse del Fondo IPCEI, lo strumento che sostiene le imprese coinvolte in progetti di interesse comune europeo. Il provvedimento modifica quanto stabilito nei precedenti decreti direttoriali emanati tra il 2022 e il 2024.

La nuova allocazione riguarda gli interventi legati ai progetti IPCEI «Idrogeno 1», «Idrogeno 2», «Idrogeno 4», «Infrastrutture digitali e servizi cloud» e «Microelettronica 2». Gli importi aggiornati sono indicati nell’allegato I del decreto, mentre l’allegato II definisce le fonti di copertura delle agevolazioni per ciascun progetto, con un adeguamento delle concessioni già deliberate fino alla data del provvedimento.

Il decreto è consultabile dal 21 novembre 2025 sul sito del Ministero, con l’eccezione dell’allegato II, non pubblicato per ragioni di riservatezza previste dalle decisioni europee di autorizzazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

