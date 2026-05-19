Revoca delle autorizzazioni di pubblica sicurezza: conta l’affidabilità del legale rappresentante

AGEL 19 Maggio 2026, di Redazione

Il Tar Lazio ribadisce il principio di personalità dei titoli di polizia e conferma la legittimità della revoca unitaria delle autorizzazioni in caso di perdita dei requisiti soggettivi dell’amministratore

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Secondo il Tar Lazio, sezione I ter, sentenza 5 maggio 2026 n. 8218, in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza opera il principio di personalità previsto dall’art. 8 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. I titoli di polizia sono rilasciati “intuitu personae” sulla base della verifica dei requisiti morali, soggettivi e professionali del titolare o del legale rappresentante, e non costituiscono meri titoli riferibili all’impresa.

Ne consegue che l’autorizzazione è strettamente legata all’affidabilità complessiva della persona fisica che ne assume la responsabilità, la quale deve garantire in modo continuativo il corretto svolgimento dell’attività e il rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Quando viene meno tale affidabilità in capo all’amministratore unico della società, ai sensi dell’art. 11 del TULPS, l’amministrazione può disporre la sospensione o la revoca delle autorizzazioni anche in via unitaria, senza poter circoscrivere il difetto dei requisiti a una singola attività autorizzata.

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