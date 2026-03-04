Retribuzione di risultato, la Cassazione: senza i presupposti niente compenso ma possibile risarcimento

Retribuzione di risultato, la Cassazione: senza i presupposti niente compenso ma possibile risarcimentoAGEL 4 Marzo 2026, di Redazione
Con l’ordinanza n. 21769/2025 la Sezione Lavoro chiarisce che l’inerzia della Pubblica amministrazione nella contrattazione integrativa non fa scattare automaticamente il diritto al compenso, ma può fondare una richiesta di danno
