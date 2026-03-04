Retribuzione di risultato, la Cassazione: senza i presupposti niente compenso ma possibile risarcimento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 21769 del 29 luglio 2025, ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Napoli del 3 dicembre 2020, intervenendo sul tema della retribuzione di risultato nel pubblico impiego dirigenziale.

La controversia riguardava la richiesta di corresponsione del compenso previsto dall’articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2001. Il ricorrente sosteneva che l’amministrazione non avesse attivato la necessaria contrattazione collettiva integrativa, impedendo così la concreta determinazione degli importi.

La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla retribuzione di risultato sorge soltanto al ricorrere di precisi presupposti: la preventiva e tempestiva fissazione degli obiettivi annuali nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993; la positiva verifica e certificazione dei risultati; la definizione, in sede di contrattazione integrativa, delle modalità di determinazione dei valori retributivi collegati agli obiettivi e ai progetti; l’attuazione dei criteri di riparto delle risorse.

In assenza di tali condizioni, anche se dovuta a un’inerzia prolungata e ingiustificata della Pubblica amministrazione, non può essere riconosciuto automaticamente il pagamento della retribuzione di risultato. Resta però possibile per il lavoratore agire per il risarcimento del danno eventualmente subito.

Il danno, precisa la Cassazione, potrà essere liquidato dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto delle somme eventualmente già percepite. La decisione si colloca nel solco della precedente giurisprudenza di legittimità, confermando che il compenso di risultato è strettamente subordinato al rispetto delle procedure e dei presupposti contrattuali previsti.