Responsabilità per danni da animali: la Cassazione chiarisce, conta l’“utilizzazione” e non la custodia

Responsabilità per danni da animali: la Cassazione chiarisce, conta l’“utilizzazione” e non la custodiaAGEL 10 Aprile 2026, di Redazione
La Terza Sezione civile ribadisce che l’art. 2052 c.c. fonda la responsabilità su chi trae utilità dall’animale, escludendo il criterio della semplice custodia.
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