Responsabilità per danni da animali: la Cassazione chiarisce, conta l’“utilizzazione” e non la custodia

La Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, con ordinanza n. 28839 del 31 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello di Firenze in un caso relativo ai danni provocati da un cane a un gregge.

Nel pronunciamento, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato in materia di responsabilità civile per danni cagionati da animali: il criterio di imputazione previsto dall’art. 2052 del codice civile non si fonda sulla nozione di custodia, la cui rilevanza è espressamente esclusa, ma sull’utilizzazione dell’animale.

Secondo la Corte, risponde dei danni il proprietario oppure il soggetto che si serve dell’animale per soddisfare un proprio interesse, anche di natura funzionale o economica. Nel caso esaminato, la responsabilità è stata ricondotta al proprietario del cane, ritenuto il soggetto che ne traeva utilità, mentre è stata esclusa quella del custode della villa in cui l’animale era tenuto.

I giudici hanno infatti sottolineato che l’affidamento del cane al custode per la sua cura non è sufficiente a trasferire la responsabilità, poiché tale attività era svolta nell’interesse del proprietario stesso. La Cassazione ha così confermato l’impostazione già adottata nei precedenti gradi di giudizio, consolidando l’orientamento giurisprudenziale sul punto.