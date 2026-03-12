Responsabilità erariale: rilevano i provvedimenti ufficiali, non le intenzioni personali

AGEL 12 Marzo 2026, di Redazione

La Corte dei conti d’Appello chiarisce che, nella responsabilità amministrativo-contabile, contano le scelte formali degli organi politici e non motivazioni soggettive o presunti intenti ritorsivi

Articoli correlati
AGEL

Danno d’immagine della PA: la Corte dei Conti conferma il risarcimento solo per il fatto penalmente accertato

AGEL

Corte dei conti: ricorso previdenziale inammissibile senza istanza amministrativa

AGEL

Corte dei Conti: obbligo di restituzione dei compensi extraistituzionali senza autorizzazione

AGEL

Colpa grave: la Corte dei Conti chiarisce i limiti di responsabilità dei dirigenti

AGEL

Project financing e responsabilità erariale, la Corte dei conti: niente colpa grave se i funzionari si affidano a consulenti qualificati

La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti ha stabilito un principio chiave in materia di responsabilità erariale. Secondo la Corte, per l’accertamento della colpa grave e del danno a carico di un amministratore locale, rilevano esclusivamente i provvedimenti ufficiali adottati, mentre le motivazioni personali, eventuali intenzioni ritorsive o percezioni soggettive non possono costituire base per l’addebito.

In altri termini, l’ente pubblico non può imputare a un organo politico danni derivanti da scelte legittime e formalmente corrette, anche se la conseguenza di tali scelte si traduce in effetti sfavorevoli per terzi. La decisione conferma così il principio secondo cui la responsabilità contabile presuppone elementi oggettivi e documentati, evitando valutazioni basate su interpretazioni personali o su giudizi estranei all’atto amministrativo.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica