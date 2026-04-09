Responsabilità del committente negli infortuni: la Cassazione conferma l’obbligo di verifica concreta delle condizioni di sicurezza

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27321 del 13 ottobre 2025, ha ribadito i principi in materia di responsabilità per infortunio sul lavoro ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, chiarendo il perimetro degli obblighi che gravano anche sul committente.

I giudici hanno precisato che il dovere di sicurezza non riguarda esclusivamente il datore di lavoro, ma si estende anche a chi affida l’esecuzione di un’opera, pur senza imporre un controllo continuo e penetrante sull’attività svolta dall’impresa appaltatrice. Tuttavia, per configurare la responsabilità del committente, è necessario verificare in concreto il suo contributo causale all’evento lesivo.

In particolare, rilevano diversi elementi: la scelta dell’impresa incaricata, le caratteristiche e la complessità dei lavori affidati, l’eventuale ingerenza nell’esecuzione e, soprattutto, la possibilità di percepire agevolmente situazioni di pericolo o carenze nelle misure di sicurezza.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Palermo, che aveva riconosciuto la responsabilità di un ente pubblico committente per un infortunio mortale occorso a un lavoratore di una ditta appaltatrice. L’operaio era stato travolto da un manufatto durante l’installazione di un ponteggio.

Secondo i giudici, il committente aveva contribuito all’evento avallando un piano di sicurezza e coordinamento inadeguato, non idoneo a prevenire un rischio già esistente e facilmente percepibile. Inoltre, il contesto rientrava nella disponibilità giuridica dell’ente, che avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione le condizioni operative.

La Cassazione ha quindi ribadito che la responsabilità del committente non è automatica, ma si fonda su una verifica concreta del suo comportamento e del suo possibile ruolo nella genesi dell’infortunio, riaffermando l’importanza di un’adeguata valutazione dei rischi anche nella fase di affidamento dei lavori.