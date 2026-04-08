Responsabilità ambientale: il Consiglio di Stato conferma il criterio del “più probabile che non”

Il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni principi cardine in materia di responsabilità per danno ambientale e contaminazione dei siti. In particolare, i giudici hanno confermato che l’amministrazione può fondare l’individuazione del responsabile anche su elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Non è necessario, ai fini dell’attribuzione della responsabilità, individuare una specifica condotta commissiva o omissiva direttamente causale, potendo rilevare anche un insieme di circostanze fattuali idonee a rendere plausibile il nesso tra attività svolta e contaminazione.

Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che si configuri un’inversione dell’onere della prova: una volta che l’amministrazione abbia fornito un quadro indiziario coerente e sufficiente, spetta al soggetto individuato come responsabile fornire elementi concreti idonei a superare tale presunzione.

Il Collegio ha infine richiamato il principio “chi inquina paga”, di derivazione euro-unitaria e con valore di ordine pubblico, sottolineando che gli obblighi di bonifica permangono in capo al soggetto che ha generato la contaminazione, anche in presenza di vicende societarie o trasferimenti di azienda.

Nel complesso, la decisione consolida l’orientamento giurisprudenziale che valorizza l’approccio presuntivo e probabilistico nell’accertamento della responsabilità ambientale, ponendo un forte onere difensivo in capo al soggetto ritenuto responsabile.