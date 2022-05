Reggio Calabria, una mappa digitale online per combattere il fenomeno delle microdiscariche

Per contrastare il fenomeno delle microdiscariche Reggio Calabria ha presentato ieri un’importante iniziativa: creata dal movimento La Strada, la piattaforma digitale è un esperimento che poggia le sue fondamenta sulla partecipazione e sulla cittadinanza attiva.

Attraverso una mappatura telematica just in time, l’operatore incaricato del servizio di raccolta rifiuti a Reggio Calabria potrà muoversi e procedere al ritiro in funzione delle segnalazioni digitali effettuate dai cittadini in relazione a ogni indebito cumulo di rifiuti.

Ogni improprio conferimento, mappato con coordinate e fotografia digitale, viene quindi segnalato dagli stessi cittadini che provvedono a controllare il territorio e aiutare l’Amministrazione comunale nella corretta gestione della città.

Le microdiscariche contengono infatti prevalentemente rifiuti indifferenziati che rappresentano un costo sociale enorme in termini di smaltimento: una precisa mappatura aiuta a vivere meglio il territorio e tenere la città pulita.