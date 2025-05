Referendum e amministrative 2025. Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei

Pubblichiamo la circolare del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Viminale n. 42 del 9 maggio 2025 relativa alle elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei.

Circolare DAIT n.42/2025

Fonte: DAIT