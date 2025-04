Pubblicata la Circolare n. 21 del 1 aprile 2025 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali avente ad oggetto “Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Opzione degli elettori residenti all’estero o per il voto in Italia“.

La Circolare informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo sono pubblicati ì decreti del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20 gennaio – 7 febbraio

2025.

Con questo provvedimento il DAIT richiama al riguardo le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l’organizzazione dei procedimenti referendari in merito a parità di accesso, divieto di comunicazione e opzioni per il voto dei residenti all’estero.

Allegato alla Circolare anche il Referendum 2025. Modello opzione

Fonte: Gazzetta Ufficiale