Il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Viminale ha pubblicato una circolare relativa ai Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Tema del provvedimento il rimborso del costo del biglietto di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all’estero.

Circolare DAIT n.43/2025

Fonte: DAIT