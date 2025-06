Referendum 2025: le indicazioni per l’ammissione di elettori al voto con procedura speciale

In vista dei referendum abrogativi in programma l’8 e il 9 giugno prossimi, il dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero, direzione centrale per i Servizi elettorali, fornisce con la circolare n.55 del 28 maggio le indicazioni operative per l’ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Alcune categorie di persone aventi diritto possono infatti avvalersi di procedure speciali, ovvero esercitare il diritto di voto – esibendo documento di riconoscimento e tessera elettorale – non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti ma presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o “volante”), o anche presso il loro domicilio nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune.

Gli adempimenti indicati nella circolare n.55/2025, consultabile online, riguardano in particolare:

• componenti del seggio, rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio (lettera A della circolare);

• militari e appartenenti a Corpi militari e alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (lettera B);

• naviganti, ovvero marittimi o aviatori (lettera C);

• degenti in ospedali e case di cura (lettera D);

• ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (lettera E);

• persone detenute (lettera F);

• persone ammesse al voto domiciliare, ovvero gli elettori che si trovano in condizioni per le quali “l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” o “in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione” (lettera G).

Fonte: Viminale