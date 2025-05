Referendum 2025. Ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale

Pubblicata la Circolare DAIT n. 55 del 28 maggio 2025 avente ad oggetto “Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale“.

Il provvedimento è emesso in quanto in relazione alle consultazioni referendarie indicate in oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o “volante”) o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune.

Infatti ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell’ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione e la circolare da indicazioni in ordine a ciascuna categoria di soggetti così individuati.

Fonte: DAIT