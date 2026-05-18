Pubblico impiego, Cassazione: paletti al demansionamento e criteri sulle mansioni aggiuntive

AGEL 18 Maggio 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce i limiti entro cui la pubblica amministrazione può adibire il dipendente a mansioni inferiori e precisa le condizioni per il riconoscimento di compensi per attività ulteriori, escludendo il doppio trattamento economico in assenza di specifiche basi normative o contrattuali.

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In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la Corte di cassazione interviene per definire con maggiore precisione i confini del demansionamento e della gestione delle mansioni aggiuntive, richiamando i principi di correttezza, proporzionalità e tutela dell’interesse pubblico.

Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento solo in presenza di determinate condizioni: le attività non devono essere del tutto estranee alla professionalità del dipendente, deve sussistere un’esigenza oggettiva organizzativa o di sicurezza dell’amministrazione e l’assegnazione deve avvenire in modo marginale rispetto alle mansioni qualificanti. In alternativa, se la marginalità non è presente, le mansioni inferiori possono essere svolte solo in via occasionale, fermo restando il prevalente svolgimento delle attività proprie del profilo professionale.

La Corte precisa inoltre che l’art. 52, comma 5, del d.lgs. 165/2001 non si applica quando al dipendente vengono attribuite mansioni aggiuntive compatibili con la qualifica di appartenenza. In tali casi non è possibile riconoscere automaticamente un doppio salario, salvo specifiche previsioni legislative o contrattuali. Può invece porsi una questione di adeguatezza della retribuzione rispetto alla qualità e quantità complessiva della prestazione.

Infine, il lavoratore pubblico che rivendichi un compenso per attività ulteriori rispetto al proprio profilo deve dimostrare non solo lo svolgimento di compiti aggiuntivi, ma anche l’eventuale inadeguatezza del trattamento economico rispetto ai parametri costituzionali e l’effettivo aggravio della prestazione, sia in termini quantitativi che qualitativi. La pronuncia riguarda il caso di infermieri professionali.

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