Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL per nuove misure di attuazione del PNRR

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2022, il decreto legge – approvato nel Consiglio dei Ministri del 21 aprile scorso – che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, il provvedimento prevede nuove regole per la formazione iniziale e continua e per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria; percorsi certi per chi vuole insegnare; una definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso lavorativo e concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani.

Il decreto introduce altresì disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di transizione digitale, di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, oltre che in materia di turismo e giustizia.

Fonte: Italiadomani