Provincia Autonoma di Trento: nasce “TreC Mamma” l’app dedicata alle future mamme

TreC Mamma, il servizio che accompagna le donne in gravidanza, un concentrato di immagini, consigli e strumenti per aiutare le mamme, l’applicazione “made in Trentino” pensata per seguire i 9 mesi di gravidanza e i primi giorni di vita del bambino, sviluppata nell’ambito delle attività del centro di competenze di sanità digitale TrentinoSalute4.0 da un team di professionisti di Apss, Provincia e ricercatori Fbk.

TreC Mamma rientra nelle azioni del programma sperimentale di innovazione e ricerca del progetto provinciale “Sanità digitale e Intelligenza Artificiale – strumenti per avvicinare il Servizio sanitario ai cittadini e per lo sviluppo del sistema provinciale”, approvato dalla Giunta provinciale.

L’App offre contenuti validati da un gruppo di lavoro multidisciplinare interno ad Apss, che sono stati organizzati tenendo in considerazione l’epoca gestazionale con un’attenzione particolare dedicata all’inclusione: l’App è stata sviluppata in 3 lingue, italiano, inglese e francese.

Si è pensato poi alla sicurezza dell’accesso: ogni mamma potrà installare sullo smartphone l’App gratuitamente usando lo SPID o la CIE, in questo modo, il profilo sarà collegato all’anagrafica sanitaria provinciale e le permetterà di visualizzare gli appuntamenti per le visite e i controlli prenotati attraverso il CUP Apss, una volta accettata l’informativa sulla privacy, alla mamma basterà scegliere un codice PIN personale che le servirà per gli accessi successivi.

Per garantire un accompagnamento continuo, TreC Mamma propone contenuti utilizzabili dalle prime settimane di gravidanza fino a dopo il parto, ma, in futuro, verrà estesa ai primi 1000 giorni di vita del bambino; l’App è progettata per far conoscere i servizi di supporto alla maternità presenti sul territorio provinciale, in modo che le donne possano ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno.

E infine, obiettivo secondario, è quello di fare ricerca coinvolgendo le donne e le famiglie, inoltre i progetti di ricerca, ideati dagli operatori sanitari, permetteranno di sperimentare nuovi servizi, erogati attraverso le nuove tecnologie, con l’obiettivo di migliorare il sistema sanitario trentino.

L’utilizzo è semplice e intuitivo, nella schermata principale compilati i dati personali (peso, altezza e dati sulla gravidanza), il chatbot (che prende il nome di Gea) dà il benvenuto alla mamma e le fornisce informazioni relative alla settimana di gestazione e allo sviluppo del bambino.

In evidenza sulla home page ci sono i contatti dei Servizi consultoriali territoriali e gli appuntamenti prenotati tramite il CUP, mentre il menu di navigazione, in fondo alla schermata, permette di accedere agli approfondimenti sulla salute fisica e il benessere psicologico: illustrazioni e informazioni sono disponibili in formato testuale, video e audio appositamente realizzati per le mamme. Nel diario personale la mamma può annotare i movimenti del piccolo, visualizzare i dati, la data presunta del parto, inserire i parametri relativi al peso o alla pressione e monitorarne l’andamento sui grafici.

Nella sezione “altro” vi sono le informazioni utili, come i numeri dei servizi ospedalieri e consultoriali presenti sul territorio, i video di benvenuto e di presentazione dei percorsi di assistenza alla maternità, non manca neanche il contatto con il servizio “assistenza” in caso di problemi tecnici e un modulo per la raccolta feedback, che garantisce ad utenti e sviluppatori la possibilità di continuare a migliorare l’App e i servizi dedicati alle mamme.

Fonte: Provincia di Trento