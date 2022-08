Procedure finanziarie PNRR: disponibile il manuale operativo RGS

Il manuale delle procedure finanziarie PNRR pubblicato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato fornisce le linee guida per garantire una corretta gestione del flusso finanziario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Amministrazioni centrali, organismi responsabili dell’attuazione, imprese e cittadini possono accedere alle informazioni relative alle principali tipologie di circuito finanziario e trovare un supporto tecnico-documentale per gli adempimenti relativi alla gestione operativa delle attività.

Il documento illustra in 12 capitoli l’iter della gestione finanziaria delle risorse PNRR, dalle attività propedeutiche alle tre principali tipologie di circuito previste dalla normativa. Contiene, inoltre, informazioni relative alle contabilità speciali, ai progetti in essere, alle irregolarità e ai recuperi e alle modalità di contabilizzazione delle risorse PNRR da parte degli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori. Un’appendice documentale composta da 9 allegati fornisce i template standard e altri documenti utili alla corretta gestione del circuito finanziario.

La documentazione è disponibile sul portale Italia Domani nella sezione Strumenti/Documenti/Legislazione, regolamenti e linee guida generali per l’attuazione del PNRR.

Fonte: Italia Domani