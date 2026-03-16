Principio di invarianza negli appalti: operatività solo dopo l’aggiudicazione

AGEL 16 Marzo 2026, di Redazione

Il Tar Lombardia chiarisce che prima dell’aggiudicazione valgono le regole ordinarie della regressione procedimentale, con ripercussioni su soglie di anomalia e punteggi dei concorrenti.

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Il principio di invarianza nei contratti pubblici si applica esclusivamente dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, conferma il Tar per la Lombardia, Brescia, sezione I, nella sentenza n. 86 del 27 gennaio 2026. Prima di questo momento, infatti, resta valido il meccanismo ordinario della regressione procedimentale, che impone di rideterminare la soglia di anomalia e di aggiornare gli atti successivi qualora un concorrente venga escluso o riamesso.

La sezione sottolinea che il principio riguarda anche il ricalcolo dei punteggi determinati da formule matematiche influenzate dall’offerta di un partecipante escluso, poiché ogni variazione incide automaticamente sulla posizione degli altri operatori economici, integrandosi nelle operazioni di calcolo necessarie alla procedura. La decisione conferma orientamenti già espressi dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato.

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