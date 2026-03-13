Prima casa e accorpamento di immobili: il beneficio fiscale resta se l’unione avviene entro i termini di controllo

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25803 del 22 settembre 2025, ha precisato i presupposti per usufruire dell’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto della cosiddetta “prima casa” nel caso di accorpamento di più unità immobiliari.

Secondo i giudici, quando un contribuente acquista più unità abitative con l’intento di unirle per realizzare un’unica abitazione non di lusso, il beneficio fiscale resta valido a condizione che tale destinazione venga effettivamente realizzata entro il termine entro cui l’amministrazione finanziaria può esercitare il potere di accertamento.

Questo termine coincide con quello previsto dall’articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 e decorre dalla richiesta di registrazione dell’atto di acquisto. La Corte ha sottolineato che, in assenza di una specifica previsione normativa, il tempo entro cui verificare i requisiti per ottenere un’agevolazione non può essere più lungo rispetto a quello stabilito per i controlli dell’amministrazione.

Diversamente, ha osservato la Cassazione, il sistema dei controlli perderebbe di significato. Nel caso esaminato, i giudici hanno quindi confermato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, rigettando il ricorso e ribadendo il principio già affermato in precedenti pronunce.