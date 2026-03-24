Prescrizione quinquennale per danno da assenteismo fraudolento

Prescrizione quinquennale per danno da assenteismo fraudolentoAGEL 24 Marzo 2026, di Redazione
La Corte dei conti siciliana chiarisce che il termine decorre dalla scoperta immediata del fatto illecito, senza necessità di un giudicato penale
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