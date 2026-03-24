Prescrizione quinquennale per danno da assenteismo fraudolento

La Sezione Giurisdizionale per la Sicilia della Corte dei conti, con la sentenza n. 46 del 16 febbraio 2026, ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione per assenteismo fraudolento si prescrive in cinque anni dalla data in cui l’Amministrazione viene a conoscenza del fatto illecito.

Nel caso esaminato, un dipendente aveva lasciato il posto di lavoro senza permesso l’8 febbraio 2018, con la vicenda rapidamente riportata dai media locali. La Procura contabile aveva agito in giudizio per il risarcimento, ma la difesa del convenuto aveva sollevato la prescrizione quinquennale. La Corte ha accolto l’eccezione, chiarendo che, trattandosi di danno all’immagine per assenteismo fraudolento, non si applica la sospensione del termine prevista per altri tipi di azioni erariali in attesa del giudizio penale.

Di conseguenza, alla notifica dell’invito a dedurre del 4 giugno 2025, il diritto al risarcimento risultava già prescritto, confermando l’importanza del decorso quinquennale dalla conoscenza immediata dell’illecito.