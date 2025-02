Pordenone: nuove risorse digitali per la consultazione in Biblioteca civica

La Biblioteca civica di Pordenone amplia le risorse informative, implementando 2 nuove banche dati digitali in grado di offrire un’ampia gamma di contenuti specialistici dedicati alla ricerca, all’approfondimento personale e all’aggiornamento da parte dei professionisti.

Fra questi compare una banca dati normativa sulla sicurezza sul lavoro che propone un ampio archivio di documenti legali, normativi e tecnici relativi alla sicurezza sul lavoro.

L’iniziativa risponde alle esigenze di proporre agli utenti della biblioteca una maggiore e rapida capacità di estrarre informazioni che, grazie al digitale, risultano immediatamente consultabili.

Le nuove banche dati sono reperibili in biblioteca tramite le postazioni Internet del 1° piano accessibili durante gli orari di apertura.

La banca dati My24 del Sole 24 Ore è una risorsa informativa completa, strutturata in 3 sezioni principali. “Smart 24 PA+” offre risorse informative relative agli uffici e ai servizi della Pubblica Amministrazione, risultando uno strumento utile per gli operatori del settore. “Top 24 Diritto” comprende Codici e Testi unici, repertori di giurisprudenza, massimari, sentenze e la legislazione nazionale, comunitaria e regionale, offrendo informazioni complete e aggiornate a studenti e professionisti del settore legale. La sezione “Il Sole 24 Ore” include la versione digitale del quotidiano e numerosi allegati, tra cui “Norme e Tributi”, “Consulente Immobiliare”, “How to Spend It” e “IL Maschile”.

La Banca dati normativa sulla sicurezza sul lavoro Puntosicuro è una risorsa specialistica che offre un ampio archivio di documenti legali, normativi e tecnici relativi alla sicurezza sul lavoro. Questa banca dati è utile per professionisti del settore pubblico e privato, studenti e chiunque desideri approfondire le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, consentendo un aggiornamento continuo delle conoscenze e competenze professionali.

Le banche dati sono consultabili in biblioteca, nelle postazioni Internet del 1° piano. Per accedere, gli utenti sono invitati a rivolgersi al personale durante gli orari di apertura: lunedì dalle 14 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Fonte: comune di Pordenone