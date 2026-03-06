Pordenone: le farmacie comunali diventano hub digitale, arrivano i referti online

Le farmacie comunali di Pordenone evolvono e consolidano il ruolo di presidio sanitario di prossimità. A partire dal mese di marzo, le sedi di via Montereale e viale Grigoletti introdurranno importanti novità per facilitare il rapporto tra cittadini e sanità digitale, ampliando contestualmente l’offerta delle prestazioni infermieristiche.

Sportello referti online

Il cambiamento principale riguarda l’attivazione dello Sportello referti online, un servizio pensato per abbattere le barriere tecnologiche, rivolto in particolare alle persone anziane, ai soggetti fragili e ai caregiver. Presso lo sportello, un operatore guiderà l’utente, nel rispetto della privacy, nelle procedure di accesso e scaricamento dei documenti sanitari tramite l’utilizzo dell’Identità Digitale (SPID) o della Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’obiettivo è fornire non solo un servizio, ma anche un percorso di alfabetizzazione digitale per rendere i cittadini più autonomi nella gestione della propria salute. Gli orari dello sportello referti:

Viale Grigoletti: ogni martedì dalle 9 alle 11

ogni martedì dalle 9 alle 11 Via Montereale: ogni venerdì dalle 16 alle 18

L’infermiere in farmacia

Parallelamente alla spinta digitale, le farmacie comunali potenziano la presenza fisica dei professionisti sul campo. Dopo il successo del progetto avviato a luglio, il servizio infermieristico riorganizza e amplia i propri orari per rispondere alla crescente domanda del territorio.

L’infermiere di farmacia resta un punto di riferimento per prestazioni di primo livello come iniezioni, medicazioni (semplici e complesse), rimozione punti di sutura e lavaggi auricolari. Queste attività si affiancano ai servizi già consolidati, quali ECG, holter cardiaco e pressorio, screening glicemici e lipidici, oltre alle vaccinazioni e ai tamponi. I nuovi orari del servizio (su prenotazione):

Viale Grigoletti: martedì dalle 9 alle 11

martedì dalle 9 alle 11 Via Montereale: mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18

Con questa duplice iniziativa, il Comune mira a trasformare le farmacie in centri multiservizi, capaci di coniugare l’assistenza infermieristica tradizionale con le nuove frontiere della telemedicina e della burocrazia sanitaria digitale. Per accedere al servizio infermieristico è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata telefonicamente o direttamente presso i banconi delle farmacie coinvolte.

Fonte: comune di Pordenone