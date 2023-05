PNRR: pubblicate nuove checklist DNSH

Disponibili nella sezione Interventi/il principio DNSH due checklist che i soggetti attuatori devono compilare nel caso di misure riguardanti la costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali che prevedano l’esclusione delle caldaie a gas.

Le due liste di controllo sono associate alle schede tecniche (1 – Costruzione di nuovi edifici; 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali) della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm), opportunamente modificate al fine di prevedere uno specifico punto di controllo in relazione all’esclusione delle caldaie a gas dall’intervento.

Le nuove check list andranno utilizzate soltanto per le misure indicate e che prevedono un esplicito divieto di inserimento in interventi del PNRR di caldaie a gas e per le misure per le quali la conformità al DNSH si comprova mediante l’utilizzo di una lista di esclusione.

Per maggiori informazioni si può consultare la FAQ dal titolo “Le caldaie a gas possono essere previste nell’ambito degli interventi del PNRR?” dove, tra le altre cose, è pubblicato l’elenco delle misure che prevedono un divieto assoluto di inserimento in interventi PNRR di caldaie a gas, l’elenco delle misure per cui è previsto l’utilizzo di una lista di esclusione per comprovare il DNSH e i requisiti che gli impianti devono rispettare per essere ritenuti ammissibili sotto il profilo del DNSH, nei casi in cui non siano tassativamente esclusi.

Fonte: Italiadomani