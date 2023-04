PNRR, nuova Cabina di Regia con imprese e sindacati sul REPowerEU

La Cabina di Regia PNRR presieduta dal Ministro Raffaele Fitto torna a riunirsi giovedì 20 aprile con la convocazione delle parti datoriali e dei sindacati, nel quadro di specifiche sessioni

organizzate su base settoriale.

Al centro del confronto tra il Governo e il partenariato economico e sociale è l’introduzione nel Piano del capitolo REPowerEU, a pochi giorni dalla decisiva approvazione in Senato della conversione in legge del Decreto-Legge 13/2023 che, tra l’altro, ha rafforzato e valorizzato il dialogo con il mondo partenariale, trasferendo all’interno della Cabina di Regia PNRR le interlocuzioni precedentemente attribuite al Tavolo tecnico per il partenariato.

Il confronto sull’iniziativa RePowerEU è stato avviato dal Governo a partire dallo scorso 6 febbraio con la seduta della Cabina di Regia PNRR che ha istituito un apposito gruppo tecnico interministeriale per l’istruttoria relativa alle proposte di investimento e di riforme da inserire nel capitolo REPowerEU.

Ad oggi, le proposte in corso di elaborazione riguardano tre assi strategici:

contrasto alla povertà energetica, attraverso aiuti alle famiglie vulnerabili e investimenti per la riqualificazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica; sostegno agli investimenti produttivi nelle filiere verdi per la produzione di energie rinnovabili e per il miglioramento della prestazione energetica e la decarbonizzazione dei processi produttivi, anche in considerazione delle nuove regole in materia di aiuti di Stato; investimenti in infrastrutture e impianti energetici al fine di incrementare la sicurezza e la diversificazione dell’approvvigionamento.

Il Governo proseguirà nei prossimi giorni il confronto con la Commissione europea per assicurare la centralità dell’Italia all’interno della risposta europea alla crisi energetica nell’ambito dell’iniziativa REPowerEU.

fonte: Palazzo Chigi