PNRR: approvazione dell’elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi – Next Generation EU

In gazzetta l’Ordinanza 30 giugno 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 recante l'”Ordinanza commissariale n. 2 del 24 giugno 2022 e n. 32 del 20 settembre 2024 recanti «Approvazione dell’elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» – Modifica elenco degli interventi“.

Il provvedimento è adottato premesso che il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in Missioni e Componenti, finanziati dall’Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie ed obiettivi finali obbligatori e non derogabili.

Fonte: Gazzetta Ufficiale